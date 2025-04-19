Львів (адресу не вказано)
Доступно в 43 аптеках у Львів
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
509,90
Економія при броні: -31,03 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
492,29
Економія при броні: -31,58 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
493,13
Економія при броні: -51,11 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
227,45
Економія при броні: -18,09 грн
Аптека низьких цін
Львів, вул. Федьковича, 21
1.2 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
494,25
Економія при броні: -52,47 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Львів, вул. Федьковича, 26
1.2 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Зелена, 1
1.4 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
468,79
Економія при броні: -24,73 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
1.5 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
533,36
Економія при броні: -20,51 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 45
1.8 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
258,45
Економія при броні: -21,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Львів, вул. Гайдамацька, 18
1.8 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
502,13
Економія при броні: -19,59 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
1.8 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
487,92
Економія при броні: -46,58 грн
Подорожник
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 59
2.0 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
569,30
Економія при броні: -96,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Героїв УПА, 73
2.0 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
549,60
Економія при броні: -76,30 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Чернігівська, 6
2.1 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 4
2.3 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
2.3 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
518,85
Економія при броні: -71,92 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
2.9 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
499,81
Економія при броні: -17,27 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Львів, вул. Садова, 2-А
3.1 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Малоголосківська, 40-А
3.4 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Зелена, 115-А
3.4 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
253,40
Економія при броні: -16,75 грн