Харків (адресу не вказано)
Доступно в 29 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
294,88
Економія при броні: -12,75 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
502,89
Економія при броні: -50,41 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
505,62
Економія при броні: -53,14 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 72
2.2 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
501,25
Економія при броні: -48,39 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
3.6 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
269,71
Економія при броні: -13,29 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.5 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
256,38
Економія при броні: -36,26 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.6 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.8 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
486,99
Економія при броні: -46,06 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.8 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Старицького, 16
5.1 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
525,00
Економія при броні: -27,51 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Ювілейний, 32/186
5.1 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
265,88
Економія при броні: -9,46 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 64
5.2 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Байрона, 23/1
5.6 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
466,91
Економія при броні: -14,26 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 8-А
5.9 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
6.0 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор