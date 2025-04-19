Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 155 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
542,14
Економія при броні: -23,74 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
541,70
Економія при броні: -22,88 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
506,87
Економія при броні: -34,41 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
567,80
Економія при броні: -96,10 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
489,53
Економія при броні: -23,40 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
529,84
Економія при броні: -38,78 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
492,54
Економія при броні: -26,30 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
243,75
Економія при броні: -15,74 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
517,57
Економія при броні: -23,14 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
234,64
Економія при броні: -12,29 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
536,39
Економія при броні: -17,54 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
484,70
Економія при броні: -28,34 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
223,19
Економія при броні: -8,74 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
249,84
Економія при броні: -9,56 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
488,21
Економія при броні: -17,56 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
499,31
Економія при броні: -33,13 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
488,31
Економія при броні: -22,11 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
4.2 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
268,58
Економія при броні: -33,98 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
4.2 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
524,00
Економія при броні: -54,81 грн