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Аскорутин-Ф таблетки 0,25 г, №50 - Запоріжжя (445896) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 96
Всього: таблетки (30)
18,18
Економія: -2,69 грн
15,49 грн
В інших містах:
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 76
Всього: упаковка (2)
26,00 грн
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Ізяслав, вул. Шевченка, 25
Всього: упаковка (7)
25,50 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Броди, вул. Лесі Українки, 21
Всього: упаковка (1)
29,50 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Радехів, вул. Львівська, 1
Всього: упаковка (1)
28,80 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Кам'янка-Бузька, вул. Незалежності, 36
Всього: упаковка (1)
22,92 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 36
Всього: упаковка (1)
29,20 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 7
Всього: упаковка (1)
28,10 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Кавалерідзе, 2
Всього: упаковка (5)
25,70 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Червоної Калини, 36
Всього: таблетки (40)
29,10 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Навроцького, 23
Всього: упаковка (1)
30,40 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Миколаїв, вул. Шептицького, 24
Всього: упаковка (1)
27,50 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Червоноград, вул. Хмельницького Богдана, 14
Всього: упаковка (1)
26,80 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Червоноград, вул. Сокальська, 12
Всього: упаковка (1)
30,90 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
Всього: упаковка (1)
30,20 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Замарстинівська, 122
Всього: упаковка (1)
28,60 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: таблетки (40)
23,51 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (1)
30,08
Економія: -3,79 грн
26,29 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Окуневського, 3
Всього: упаковка (1)
30,60 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Моршинська, 2
Всього: упаковка (1)
29,50 грн