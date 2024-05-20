Аскорутин таблетки блістер, №100 - Запоріжжя (194156) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 1 аптеці
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Комарова, 1
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вільнянськ, вул. Соборна, 6-А
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вільнянськ, вул. Бочарова, 15
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 27/29
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Перемоги, 35-Д
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н Сонячний, 60/1
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 2-В
Аптека24
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Всього: упаковка (1), блістер (8)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пушкінська, 83
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Монастирище, вул. Миру, 20
Свк фарм
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Всього: упаковка (7)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2), блістер (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 71
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 32 хв
Київ, вул. Героїв Дніпра, 41-А
Аптека24
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Тернопіль, вул. Текстильна, 28-Ч
Челсі плюс
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Всього: таблетки (70)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Білики, вул. Пристанційна, 3-К
Аптека є все, що лікар прописав
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Всього: таблетки (70)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Таранівка, вул. Харківська, 20-А
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Зміїв, шосе Таранівське, 1-Б
Аптека
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Всього: таблетки (50)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Зміїв, перех. Таранівське шосе / Лісова, 1-Г/1-А