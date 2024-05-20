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Аскорутин таблетки блістер, №10 - Запоріжжя (10331) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Олександрівка, вул. Незалежності України, 19
Всього: упаковка (2)
9,30
Економія: -3,40 грн
5,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Суми, вул. Харківська, 36/1
Всього: упаковка (5)
6,39
Економія: -0,77 грн
5,62 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Суми, просп. Лушпи Михайла, 45/1
Всього: упаковка (1)
6,72
Економія: -1,09 грн
5,63 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пушкінська, 83
Всього: упаковка (1)
8,20 грн
Авк фарм
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Бердичів, вул. Європейська, 128
Всього: упаковка (10)
6,50 грн
Ощад аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Іршава, вул. Незалежності, 46/1-В
Всього: упаковка (1)
6,84
Економія: -0,94 грн
5,90 грн
Будемо здорові разом
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Троїцьке, вул. Лісова, 2/7
Всього: упаковка (1)
4,10 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом