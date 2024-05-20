Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг, №50 - Запоріжжя (83098) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 7 аптеках
Аптека бам
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 46 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 68
Народна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 46 хв
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Аптека інтернет цін
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: таблетки сублінгвальні (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 7
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Звенигородська, 1
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Істоміна, 4
Аптека твоєї родини
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 206
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 37/37
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: таблетки сублінгвальні (1)
Відчинено Зачиняється за 46 хв
Дніпро, пров. Штурманський, 7
Аптека твоєї родини
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Кам'янське, просп. Конституції, 19
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 46 хв
Покров, вул. Джонсона Бориса, 16/2
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Центральна, 39-А
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 46 хв
Покров, вул. Центральна, 32/3
Аптека твоєї родини
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 46 хв
Кам'янське, просп. Свободи, 62
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Кам'янське, просп. Стуса Василя, 20
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 17
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 16 хв
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 34
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: таблетки сублінгвальні (1)
Відчинено Зачиняється за 16 хв
Павлоград, вул. Шевченка, 73/14
Народна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г