Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ ТА МЕТАБОЛІЧНІ ПРОЦЕСИІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ ТРАВЛЕННЯ ТА МЕТАБОЛІЧНІ ПРОЦЕСИРізні речовини, що впливають на травну систему і метаболізмРізні препаратиАпілак ГріндексЦіни в аптеках

Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг, №25 - Запоріжжя (83097) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 16 аптеках
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (29)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
375,10 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (29)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
375,10 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (29)
Наявність на 2024-05-22 - 14:00
375,10 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 16 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (2)
402,99
Економія: -51,57 грн
351,42 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (2)
409,00
Економія: -59,00 грн
350,00 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (29)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
375,10 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 46 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (3)
388,99
Економія: -37,57 грн
351,42 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (29)
Наявність на 2024-05-22 - 14:00
375,10 грн
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (29)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
375,10 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (29)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
375,10 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 16 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (29)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
375,10 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (1)
460,00
Економія: -102,20 грн
357,80 грн
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (29)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
375,10 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 46 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (29)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
375,10 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 46 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (29)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
375,10 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 46 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Всього: упаковка (1)
395,57 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 46 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (29)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
375,10 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (29)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
375,10 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (29)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
375,10 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (29)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
375,10 грн
У місті Запоріжжя більше немає пропозицій з препаратом