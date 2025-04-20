Соліан® 200 мг (Solian 200 mg)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Запоріжжя
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Вишневецького Дмитра, 14
8.0 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
8.2 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
В містах поряд
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 10
72.5 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
72.6 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 7-В
129.7 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Світловодськ, вул. Амосова Миколи, 16
195.3 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 46
197.9 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 50-А
197.9 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Європейська, 21
198.1 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кропивницький, вул. Пашутінська, 75
227.1 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
927,88
Економія при броні: -84,40 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
227.4 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Слави, 1
247.7 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Бекетова, 21
248.6 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
252.5 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
257.1 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
259.0 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
259.0 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Сміла, вул. Шевченка Тараса, 9-А
283.7 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 207/2
288.4 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миронівка, вул. Бузницького, 6/1
366.6 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі