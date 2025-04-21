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Соліан
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200 мг (Solian 200 mg)
Соліан
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200 мг (Solian 200 mg)
Вінниця
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Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Калинівка, вул. Шевченка, 27-А
24.8 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
1447,39
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Нова Ушиця, вул. Подільська, 8
99.6 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
1391,13
Економія при броні:
-126,53 грн
1264,60
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Могилів-Подільський, вул. Гоголя, 4
102.0 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
1580,84
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Новодністровськ, м-н Діброва, 15
106.1 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
1493,24
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
111.9 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
1512,27
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Вітрука, 45
112.7 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
1459,58
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Качинського Леха, 5/1
113.5 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
964,83
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, просп. Миру, 15-А
116.2 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
1500,60
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Гусятин, просп. Незалежності, 1-А/1-Б
167.6 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
453,09
Економія при броні:
-0,04 грн
453,05
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миронівка, вул. Бузницького, 6/1
186.1 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
1423,82
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
188.5 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
1423,82
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Мейтуса Композитора, 5
190.3 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
1603,90
грн
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Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Білецького Академіка / Героїв Севастополя, 1/36
191.7 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
1603,80
грн
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Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Преображенська, 8-Б
193.8 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
534,07
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхогляда Андрія, 2-А
196.8 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
1068,13
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
198.3 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
1565,91
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 12-В
198.3 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
1447,39
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Гоща, вул. Незалежності, 11-Б
199.7 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
464,64
Економія при броні:
-0,04 грн
464,59
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Київська, 18
209.5 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
927,88
Економія при броні:
-56,31 грн
871,57
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Київська, 18
209.5 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
464,64
Економія при броні:
-28,20 грн
436,44
грн
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