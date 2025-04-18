Соліан® 200 мг (Solian 200 mg)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
3.4 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 132/1
3.7 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
В містах поряд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
112.4 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
112.4 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
114.2 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Подільськ, вул. Соборна, 101
165.9 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ізмаїл, просп. Незалежності, 77-А
190.9 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
1391,13
Економія при броні: -126,53 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Пашутінська, 75
253.9 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
927,88
Економія при броні: -84,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
254.0 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 7-В
264.8 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Могилів-Подільський, вул. Гоголя, 4
307.3 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Сміла, вул. Шевченка Тараса, 9-А
315.0 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новодністровськ, м-н Діброва, 15
338.0 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Світловодськ, вул. Амосова Миколи, 16
343.7 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 207/2
344.3 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миронівка, вул. Бузницького, 6/1
353.7 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нова Ушиця, вул. Подільська, 8
365.7 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
1391,13
Економія при броні: -126,53 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Вишневецького Дмитра, 14
366.0 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Калинівка, вул. Шевченка, 27-А
367.8 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
369.2 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі