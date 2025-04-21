Соліан® 200 мг (Solian 200 mg)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Миколаїв
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 45 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
4.2 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
В містах поряд
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 45 хв
Одеса, вул. Преображенська, 42
107.7 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 132/1
112.6 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 7-В
158.4 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Пашутінська, 75
175.9 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
927,88
Економія при броні: -84,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
176.1 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Подільськ, вул. Соборна, 101
205.8 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Сміла, вул. Шевченка Тараса, 9-А
251.9 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Світловодськ, вул. Амосова Миколи, 16
253.9 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Вишневецького Дмитра, 14
255.5 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
258.8 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 10
278.3 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 207/2
278.8 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
279.5 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ізмаїл, просп. Незалежності, 77-А
299.6 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
1391,13
Економія при броні: -126,53 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миронівка, вул. Бузницького, 6/1
311.8 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 46
350.4 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 50-А
350.4 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі