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Соліан
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200 мг (Solian 200 mg)
Соліан
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200 мг (Solian 200 mg)
Львів
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Радехів, вул. Львівська, 1-А
66.1 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
972,15
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сокаль, вул. Тартаківська, 2
73.5 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
983,96
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Бережани, вул. Бандери Степана, 12
79.2 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
927,88
Економія при броні:
-84,40 грн
843,49
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Зборів, вул. Хмельницького Богдана, 8-Б
83.0 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
1402,83
Економія при броні:
-138,23 грн
1264,60
грн
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D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Тернопіль, вул. Руська, 16
117.5 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
1545,70
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Тернопіль, вул. Руська, 19
117.7 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
471,10
Економія при броні:
-15,89 грн
455,21
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Тернопіль, вул. Руська, 23
117.8 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
1545,70
Економія при броні:
-182,80 грн
1362,90
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Київська, 18
120.9 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
464,64
Економія при броні:
-9,43 грн
455,21
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Тернопіль, вул. Київська, 18
120.9 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
927,88
Економія при броні:
-18,83 грн
909,05
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Коломия, пл. Шевченка, 25
163.9 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
1391,13
Економія при броні:
-0,13 грн
1391,00
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Гусятин, просп. Незалежності, 1-А/1-Б
179.7 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
453,09
Економія при броні:
-0,04 грн
453,05
грн
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Undefined
Дубове, вул. Подольського, 8-А
185.2 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
1512,39
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Гоща, вул. Незалежності, 11-Б
207.3 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
464,64
Економія при броні:
-0,04 грн
464,59
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Камінь-Каширський, пл. Культури, 13
209.4 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
1391,13
Економія при броні:
-0,13 грн
1391,00
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
218.1 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
1512,27
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нова Ушиця, вул. Подільська, 8
260.8 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
1391,13
Економія при броні:
-126,53 грн
1264,60
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рокитне, вул. Незалежності, 7
276.5 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
464,64
Економія при броні:
-42,26 грн
422,38
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новодністровськ, м-н Діброва, 15
284.5 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
1492,70
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Могилів-Подільський, вул. Гоголя, 4
316.0 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
1580,84
грн
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Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Калинівка, вул. Шевченка, 27-А
327.1 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
1447,39
грн
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