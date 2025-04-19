Київ
Соліан® 200 мг (Solian 200 mg)

Соліан® 200 мг (Solian 200 mg)

Львів (адресу не вказано)
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В містах поряд
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Радехів, вул. Львівська, 1-А
66.1 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
972,15 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сокаль, вул. Тартаківська, 2
73.5 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
983,96 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Бережани, вул. Бандери Степана, 12
79.2 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
927,88
Економія при броні: -84,40 грн
843,49 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Зборів, вул. Хмельницького Богдана, 8-Б
83.0 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
1402,83
Економія при броні: -138,23 грн
1264,60 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Тернопіль, вул. Руська, 16
117.5 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
1545,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Тернопіль, вул. Руська, 19
117.7 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
471,10
Економія при броні: -15,89 грн
455,21 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Тернопіль, вул. Руська, 23
117.8 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
1545,70
Економія при броні: -182,80 грн
1362,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Київська, 18
120.9 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
464,64
Економія при броні: -9,43 грн
455,21 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Тернопіль, вул. Київська, 18
120.9 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
927,88
Економія при броні: -18,83 грн
909,05 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Коломия, пл. Шевченка, 25
163.9 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
1391,13
Економія при броні: -0,13 грн
1391,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Гусятин, просп. Незалежності, 1-А/1-Б
179.7 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
453,09
Економія при броні: -0,04 грн
453,05 грн
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Дубове, вул. Подольського, 8-А
185.2 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
1512,39 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Гоща, вул. Незалежності, 11-Б
207.3 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
464,64
Економія при броні: -0,04 грн
464,59 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Камінь-Каширський, пл. Культури, 13
209.4 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
1391,13
Економія при броні: -0,13 грн
1391,00 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
218.1 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
1512,27 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нова Ушиця, вул. Подільська, 8
260.8 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
1391,13
Економія при броні: -126,53 грн
1264,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рокитне, вул. Незалежності, 7
276.5 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
464,64
Економія при броні: -42,26 грн
422,38 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новодністровськ, м-н Діброва, 15
284.5 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
1492,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Могилів-Подільський, вул. Гоголя, 4
316.0 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
1580,84 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Калинівка, вул. Шевченка, 27-А
327.1 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
1447,39 грн
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