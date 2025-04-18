Соліан® 200 мг (Solian 200 mg)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, просп. Повітряних Сил, 50/2
5.3 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 52/3
8.4 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мейтуса Композитора, 5
8.4 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 12-В
8.5 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
10.6 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миронівка, вул. Бузницького, 6/1
93.9 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Текстильників, 15
125.6 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
126.7 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
127.7 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Вітрука, 45
131.2 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Качинського Леха, 5/1
134.1 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, просп. Миру, 15-А
135.2 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 207/2
157.4 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Сміла, вул. Шевченка Тараса, 9-А
170.4 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Калинівка, вул. Шевченка, 27-А
180.6 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сосниця, вул. Чернігівська, 15/2
182.9 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
1391,13
Економія при броні: -126,53 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рокитне, вул. Незалежності, 7
248.9 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
464,64
Економія при броні: -42,26 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Світловодськ, вул. Амосова Миколи, 16
249.2 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
250.0 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі