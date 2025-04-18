Соліан® 200 мг (Solian 200 mg)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Слави, 1
6.7 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Бекетова, 21
10.6 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
В містах поряд
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Європейська, 21
129.7 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 46
130.2 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 50-А
130.2 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
193.2 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 10
194.1 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Світловодськ, вул. Амосова Миколи, 16
240.5 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Вишневецького Дмитра, 14
249.4 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
257.9 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 7-В
304.6 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 207/2
306.7 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Сосниця, вул. Чернігівська, 15/2
313.8 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
1391,13
Економія при броні: -126,53 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Сміла, вул. Шевченка Тараса, 9-А
325.7 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Пашутінська, 75
332.9 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
927,88
Економія при броні: -84,40 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
332.9 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миронівка, вул. Бузницького, 6/1
379.1 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Чернігів, вул. Реміснича, 53
386.8 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
387.3 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі