Соліан® 200 мг (Solian 200 mg)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Чернігів
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Текстильників, 15
2.7 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сосниця, вул. Чернігівська, 15/2
83.9 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
1391,13
Економія при броні: -126,53 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 12-В
125.3 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
128.4 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
129.7 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхогляда Андрія, 2-А
131.3 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Преображенська, 8-Б
132.3 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Білецького Академіка / Героїв Севастополя, 1/36
133.2 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мейтуса Композитора, 5
136.5 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
138.8 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миронівка, вул. Бузницького, 6/1
205.4 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Вітрука, 45
229.0 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, просп. Миру, 15-А
230.3 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Качинського Леха, 5/1
230.8 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 207/2
235.1 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Сміла, вул. Шевченка Тараса, 9-А
259.0 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рокитне, вул. Незалежності, 7
283.5 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
464,64
Економія при броні: -42,26 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Калинівка, вул. Шевченка, 27-А
299.4 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі