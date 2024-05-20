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Аллеста® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер, №30 - Запоріжжя (133662) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 96 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (14)
78,35
Економія: -12,20 грн
66,15 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (5), блістер (1)
75,27
Економія: -7,13 грн
68,14 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (3)
75,80
Економія: -8,59 грн
67,21 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
75,76
Економія: -9,36 грн
66,40 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (1)
75,78
Економія: -9,38 грн
66,40 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (1)
69,86 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (1)
72,28
Економія: -4,46 грн
67,82 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (3)
74,76
Економія: -8,36 грн
66,40 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
Всього: упаковка (2)
75,80
Економія: -8,59 грн
67,21 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
Всього: упаковка (4)
75,76
Економія: -9,36 грн
66,40 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 7
Всього: упаковка (1)
65,17 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
Всього: упаковка (2)
76,86
Економія: -9,31 грн
67,55 грн
Аптеки 24 години
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
Всього: упаковка (3)
75,78
Економія: -9,38 грн
66,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
Всього: упаковка (1)
78,63
Економія: -3,91 грн
74,72 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (1)
76,15
Економія: -7,66 грн
68,49 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
Всього: упаковка (1), блістер (1)
80,06
Економія: -6,24 грн
73,82 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 6
Всього: упаковка (1)
74,00
Економія: -7,60 грн
66,40 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Українська, 2-Ж
Всього: упаковка (1)
75,76
Економія: -9,36 грн
66,40 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 88
Всього: упаковка (2)
75,78
Економія: -9,38 грн
66,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 14
Всього: упаковка (5)
65,91 грн