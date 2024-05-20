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ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМТОНІЗУЮЧІ ЗАСОБИТОНІЗУЮЧІ ЗАСОБИБальзам "Вігор"Ціни в аптеках

Бальзам "Вігор" розчин оральний пляшка 250 мл, №1 - Запоріжжя (392696) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 58
Всього: упаковка (12)
55,60
Економія: -2,75 грн
52,85 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 96
Всього: упаковка (9)
55,10
Економія: -2,06 грн
53,04 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 2
Всього: упаковка (11)
56,27
Економія: -2,27 грн
54,00 грн
В інших містах:
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 17
Всього: упаковка (1)
53,58
Економія: -3,15 грн
50,43 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Павлоград, вул. Центральна, 75/2
Всього: упаковка (11)
50,34
Економія: -2,52 грн
47,82 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Перемоги, 2-Б
Всього: упаковка (2)
54,61
Економія: -2,11 грн
52,50 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 27-Н
Всього: упаковка (9)
56,66
Економія: -1,76 грн
54,90 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
Всього: упаковка (1)
55,79
Економія: -2,72 грн
53,07 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (6)
58,66
Економія: -2,06 грн
56,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Всього: упаковка (7)
55,12
Економія: -2,05 грн
53,07 грн
Фармакопійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 71/1
Всього: упаковка (20)
56,03
Економія: -3,18 грн
52,85 грн
Медпрепарати
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Макарова Адмірала, 56
Всього: упаковка (1)
54,41
Економія: -3,34 грн
51,07 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 216
Всього: упаковка (2)
55,35
Економія: -2,28 грн
53,07 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Черкаси, вул. Пастерівська, 106/3
Всього: упаковка (10)
54,91
Економія: -1,84 грн
53,07 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тростянець, вул. Благовіщенська, 8
Всього: упаковка (4)
56,95
Економія: -2,05 грн
54,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Суми, вул. Харківська, 36/1
Всього: упаковка (5)
52,47
Економія: -2,05 грн
50,42 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, просп. Лушпи Михайла, 23
Всього: упаковка (3)
58,47
Економія: -2,47 грн
56,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Британська, 1
Всього: упаковка (16)
51,76
Економія: -3,00 грн
48,76 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Ромни, вул. Руденка, 23
Всього: упаковка (1)
49,00
Економія: -2,19 грн
46,81 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Київська, 230-Ж
Всього: упаковка (10)
50,44
Економія: -1,68 грн
48,76 грн