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Арутимол® краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл, №1 - Одеса (8881) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 51 аптеці
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (1)
167,34 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (3)
156,50
Економія: -19,81 грн
136,69 грн
Аптека ніжних цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (1)
147,39
Економія: -5,26 грн
142,13 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
160,94
Економія: -24,25 грн
136,69 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
Всього: упаковка (2)
148,90 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Преображенська, 68
Всього: упаковка (1)
159,16 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
Всього: упаковка (1)
166,75
Економія: -16,96 грн
149,79 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Преображенська, 82
Всього: упаковка (3)
162,43
Економія: -25,74 грн
136,69 грн
Аптека tas
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Катерининська / Троїцька, 50/39
Всього: упаковка (1)
143,48 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 70/54
Всього: упаковка (1)
158,83 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
148,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 56
Всього: упаковка (2)
165,90
Економія: -29,21 грн
136,69 грн
Маргарита
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 71
Всього: упаковка (1)
151,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, бульв. Італійський, 11
Всього: упаковка (1)
143,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Канатна, 77
Всього: упаковка (2)
152,50
Економія: -15,81 грн
136,69 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 80
Всього: упаковка (1)
160,50
Економія: -23,81 грн
136,69 грн
Мишель
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Відчинено Цілодобово
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 49
Всього: упаковка (1)
151,60 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Фонтанська, 2
Всього: упаковка (1)
156,99
Економія: -20,30 грн
136,69 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, просп. Гагаріна Юрія, 16/1
Всього: упаковка (1)
148,09
Економія: -12,58 грн
135,51 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пироговська, 5
Всього: упаковка (1)
155,69 грн