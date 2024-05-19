Арутимол® краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл, №1 - Львів (8881) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 51 аптеці
Swiss pharmacy
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Львів, вул. Дорошенка, 8
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Львів, вул. Шпитальна, 30
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Львів, вул. Базарна, 11
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Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
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Львів, вул. Русових, 1
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Львів, вул. Федьковича, 10
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Львів, пл. Соборна, 17
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Львів, вул. Федьковича, 26
Аптека бам
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Львів, пл. Липнева, 10
Подорожник
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Львів, вул. Бортнянського, 28
Аптека низьких цін
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Львів, вул. Зелена, 1
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Моршинська, 2
Бажаємо здоров'я
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Львів, вул. Франка Івана, 82
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Стрийська, 1
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Залізнична, 7
Подорожник
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Відчинено Цілодобово
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 59
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Замарстинівська, 55-Г
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 171