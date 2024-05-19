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Арутимол® краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл, №1 - Львів (8881) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 51 аптеці
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (1)
157,19 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: упаковка (1)
150,60 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
Всього: упаковка (1)
150,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (2)
142,99
Економія: -6,30 грн
136,69 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (2)
156,99
Економія: -20,30 грн
136,69 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Федьковича, 10
Всього: упаковка (1)
150,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (2)
162,42
Економія: -25,73 грн
136,69 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Львів, пл. Соборна, 1
Всього: упаковка (1)
150,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (3)
158,99
Економія: -22,30 грн
136,69 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Федьковича, 26
Всього: упаковка (1)
150,60 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Львів, пл. Липнева, 10
Всього: упаковка (1)
140,99
Економія: -4,30 грн
136,69 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бортнянського, 28
Всього: упаковка (1)
162,41
Економія: -25,72 грн
136,69 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (1)
159,90
Економія: -7,00 грн
152,90 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Моршинська, 2
Всього: упаковка (1)
150,02 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Львів, вул. Франка Івана, 82
Всього: упаковка (1)
144,90 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Стрийська, 1
Всього: упаковка (1)
165,10
Економія: -25,50 грн
139,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Залізнична, 7
Всього: упаковка (1)
156,50
Економія: -19,81 грн
136,69 грн
Подорожник
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Відчинено Цілодобово
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 59
Всього: упаковка (1)
148,50
Економія: -11,81 грн
136,69 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Замарстинівська, 55-Г
Всього: упаковка (2)
152,50
Економія: -15,81 грн
136,69 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 171
Всього: упаковка (1)
156,50
Економія: -19,81 грн
136,69 грн