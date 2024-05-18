Арутимол® краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл, №1 - Харків (8881) Лікарський препарат - ціни
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Харків, вул. Університетська, 33
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Відчинено Зачиняється о 21:00
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Харків, пров. Мовчанівський, 12
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Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
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Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
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Харків, просп. Машинобудівників, 1
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Харків, пл. Свободи, 8
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Харків, просп. Героїв Харкова, 96
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Харків, просп. Незалежності, 13
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Харків, просп. Незалежності, 13
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Харків, просп. Гагаріна, 72
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
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Харків, вул. Літературна, 5
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
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Харків, вул. Культури, 8