Арутимол® краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (8881) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 34 аптеках
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Дніпро, вул. Каменська, 40
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Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1-Л
Аптека копійка
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Дніпро, шосе Донецьке, 4
1 соціальна аптека
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Дніпро, шосе Донецьке, 12-Б
Аптека оптових цін
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Дніпро, просп. Науки, 105
Мед-сервіс
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Дніпро, просп. Мануйлівський, 77-Б
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 1-Ж
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 6
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, шосе Донецьке, 121-М
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 14-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 4
Не болей! семья аптек
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 6
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 34-Д
Не болей! семья аптек
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Всього: упаковка (2)
Зачинено
Дніпро, пров. Фестивальний, 1
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Крушельницької, 6-Л
Аптека бам
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Лисиченко Марії, 21
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Столєтова, 1
Економна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Янтарна, 79