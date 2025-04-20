Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Запоріжжя
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 7
8.9 км
Зодак® краплі оральні 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
273,00
Економія при броні: -26,00 грн
В містах поряд
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вільнянськ, вул. Бочарова, 15
22.9 км
Зодак® краплі оральні 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
273,00
Економія при броні: -29,00 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, ж/м Тополь-2, 28
61.1 км
Зодак® краплі оральні 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Багряного Ивана, 17
62.9 км
Зодак® краплі оральні 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Новокримська, 4-К
65.0 км
Зодак® краплі оральні 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Новокримська, 3-А
65.1 км
Зодак® краплі оральні 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 188/1
65.6 км
Зодак® краплі оральні 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 16-А
66.5 км
Зодак® краплі оральні 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
271,00
Економія при броні: -29,00 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 57
68.5 км
Зодак® краплі оральні 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
69.2 км
Зодак® краплі оральні 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
312,00
Економія при броні: -62,50 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
72.0 км
Зодак® краплі оральні 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Калинова, 40/42
73.9 км
Зодак® краплі оральні 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Слобожанське, вул. Будівельників, 16-А
75.9 км
Зодак® краплі оральні 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Конституції, 19-Д
78.7 км
Зодак® краплі оральні 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Чорновола В'ячеслава, 67-Д
78.8 км
Зодак® краплі оральні 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Криворізька, 78
87.6 км
Зодак® краплі оральні 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Самар, вул. Гетьманська, 139-В
88.4 км
Зодак® краплі оральні 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Верстатобудівельників, 8/1
91.1 км
Зодак® краплі оральні 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Центральна, 59
91.4 км
Зодак® краплі оральні 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Верхівцеве, вул. Українська, 1
98.0 км
Зодак® краплі оральні 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Україна