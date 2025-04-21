Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Вінниця
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 74
2.2 км
Зодак® краплі оральні 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Ващука Миколи, 22
7.0 км
Зодак® краплі оральні 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
В містах поряд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Тульчин, вул. Леонтовича Миколи, 114
67.5 км
Зодак® краплі оральні 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Деражня, вул. Миру, 21/1
77.5 км
Зодак® краплі оральні 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
301,80
Економія при броні: -1,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 36
101.8 км
Зодак® краплі оральні 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
306,20
Економія при броні: -52,20 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Свободи, 1-А
110.3 км
Зодак® краплі оральні 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
297,30
Економія при броні: -19,90 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
111.4 км
Зодак® краплі оральні 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 122
112.6 км
Зодак® краплі оральні 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Молодіжна, 6/2
113.3 км
Зодак® краплі оральні 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
301,80
Економія при броні: -24,40 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Іванціва Володимира, 15
131.2 км
Зодак® краплі оральні 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Баранівка, пл. Волі, 2
131.6 км
Зодак® краплі оральні 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 70
135.2 км
Зодак® краплі оральні 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
304,80
Економія при броні: -4,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 38
152.1 км
Зодак® краплі оральні 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янець-Подільський, вул. Франка Івана, 30
153.8 км
Зодак® краплі оральні 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Васильків, вул. Грушевського Михайла, 17-А
167.6 км
Зодак® краплі оральні 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Саврань, вул. Миру, 68
169.3 км
Зодак® краплі оральні 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Глеваха, вул. Вокзальна, 53
173.5 км
Зодак® краплі оральні 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Боярка, вул. Хрещатик, 4-А
176.6 км
Зодак® краплі оральні 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Боярка, вул. Молодіжна, 59
177.2 км
Зодак® краплі оральні 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Подільськ, вул. Шкільна, 2-Р
181.9 км
Зодак® краплі оральні 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Україна