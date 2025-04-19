Львів (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках у Львів
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Антоновича, 122
2.2 км
Зодак® краплі оральні 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
271,02
Економія при броні: -8,13 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 26 хв
Львів, вул. Володимира Великого, 1
3.5 км
Зодак® краплі оральні 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Повітряна, 99
3.6 км
Зодак® краплі оральні 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 26 хв
Львів, вул. Широка, 70-В
3.8 км
Зодак® краплі оральні 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Орлика Пилипа, 4
4.0 км
Зодак® краплі оральні 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
306,70
Економія при броні: -55,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:45
Львів, просп. Червоної Калини, 60
5.6 км
Зодак® краплі оральні 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
305,80
Економія при броні: -54,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Кавалерідзе, 2
6.1 км
Зодак® краплі оральні 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
В містах поряд
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 26 хв
Сокільники, вул. Лесі Українки, 21
6.8 км
Зодак® краплі оральні 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Рогатин, пл. Роксолани, 30-А
64.0 км
Зодак® краплі оральні 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Стрий, вул. Коссака, 6
64.4 км
Зодак® краплі оральні 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Радехів, вул. Львівська, 1
66.1 км
Зодак® краплі оральні 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
306,20
Економія при броні: -56,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 26 хв
Бурштин, вул. Калуська, 18
78.8 км
Зодак® краплі оральні 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
306,70
Економія при броні: -5,90 грн
Зелена аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Галич, вул. Коновальця, 4
94.8 км
Зодак® краплі оральні 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 26 хв
Почаїв, вул. Шевченка Тараса, 7
108.4 км
Зодак® краплі оральні 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:30
Івано-Франківськ, вул. Стуса Василя, 13-А
113.3 км
Зодак® краплі оральні 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 6
113.4 км
Зодак® краплі оральні 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Івасюка Володимира, 11
113.6 км
Зодак® краплі оральні 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Крихівці, вул. Слобідська, 2
113.9 км
Зодак® краплі оральні 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
305,80
Економія при броні: -5,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 164
114.2 км
Зодак® краплі оральні 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Хоткевича, 65-А
114.3 км
Зодак® краплі оральні 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
306,40
Економія при броні: -22,10 грн