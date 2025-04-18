Харків (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках у Харків
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
5.0 км
Зодак® краплі оральні 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
6.0 км
Зодак® краплі оральні 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, шосе Салтівське, 145
7.6 км
Зодак® краплі оральні 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
7.9 км
Зодак® краплі оральні 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Бекетова, 21
10.6 км
Зодак® краплі оральні 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Бекетова, 21
10.6 км
Зодак® краплі оральні 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
306,40
Економія при броні: -52,40 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чугуїв, вул. Торгова, 1
35.9 км
Зодак® краплі оральні 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Златопіль, вул. Ринкова, 23
66.6 км
Зодак® краплі оральні 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кошманівка, вул. Молодіжна, 32-А
105.1 км
Зодак® краплі оральні 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Диканька, вул. Незалежності, 8/1
123.5 км
Зодак® краплі оральні 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Копили, вул. Запорожця Ігоря, 2-Б
126.7 км
Зодак® краплі оральні 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 96-А
130.8 км
Зодак® краплі оральні 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
299,40
Економія при броні: -22,70 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Європейська, 60-А
130.8 км
Зодак® краплі оральні 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Барвінкове, вул. Центральна, 23
133.2 км
Зодак® краплі оральні 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Мазепи Івана, 36
134.1 км
Зодак® краплі оральні 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
306,70
Економія при броні: -30,00 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Засумська, 1
145.0 км
Зодак® краплі оральні 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Шишаки, вул. Осьмака Кирила, 57
161.1 км
Зодак® краплі оральні 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
304,80
Економія при броні: -4,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Центральна, 59
164.9 км
Зодак® краплі оральні 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Самар, вул. Гетьманська, 139-В
165.9 км
Зодак® краплі оральні 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Верстатобудівельників, 8/1
168.2 км
Зодак® краплі оральні 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Україна