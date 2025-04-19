Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках у Дніпро
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Зодак® краплі оральні 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
312,00
Економія при броні: -62,50 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Зодак® краплі оральні 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Новокримська, 3-А
5.2 км
Зодак® краплі оральні 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Новокримська, 4-К
5.2 км
Зодак® краплі оральні 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 57
6.4 км
Зодак® краплі оральні 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, ж/м Тополь-2, 28
9.1 км
Зодак® краплі оральні 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Калинова, 40/42
9.7 км
Зодак® краплі оральні 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Багряного Ивана, 17
13.2 км
Зодак® краплі оральні 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
В містах поряд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Слобожанське, вул. Будівельників, 16-А
11.7 км
Зодак® краплі оральні 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Чорновола В'ячеслава, 67-Д
21.5 км
Зодак® краплі оральні 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Конституції, 19-Д
21.8 км
Зодак® краплі оральні 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Самар, вул. Гетьманська, 139-В
30.1 км
Зодак® краплі оральні 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Криворізька, 78
31.2 км
Зодак® краплі оральні 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 38
50.9 км
Зодак® краплі оральні 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 10
51.4 км
Зодак® краплі оральні 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Верхівцеве, вул. Українська, 1
53.0 км
Зодак® краплі оральні 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 7
65.4 км
Зодак® краплі оральні 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
273,00
Економія при броні: -26,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вільнянськ, вул. Бочарова, 15
67.1 км
Зодак® краплі оральні 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
273,00
Економія при броні: -29,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Центральна, 59
67.5 км
Зодак® краплі оральні 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вільногірськ, вул. Центральна, 41
69.9 км
Зодак® краплі оральні 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
305,10
Економія при броні: -55,60 грн