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Бактробан™ мазь 2 % туба 15 г, №1 - Запоріжжя (124741) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
Всього: упаковка (1)
257,14
Економія: -11,14 грн
246,00 грн
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вільнянськ, вул. Бочарова, 15
Всього: упаковка (1)
262,63
Економія: -38,06 грн
224,57 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Томаківка, вул. Лесі Українки, 27
Всього: упаковка (1)
262,66
Економія: -38,09 грн
224,57 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Багряного Ивана, 17
Всього: упаковка (2)
266,81
Економія: -15,91 грн
250,90 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 188-А
Всього: упаковка (2)
276,12 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 20
Всього: упаковка (2)
265,23 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 16-А
Всього: упаковка (1)
263,88
Економія: -30,88 грн
233,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Святогорська, 10
Всього: упаковка (4)
262,60
Економія: -36,40 грн
226,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Бандери Степана, 46-А
Всього: упаковка (1)
262,07 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Старий Шлях, 7
Всього: упаковка (1)
275,08
Економія: -50,51 грн
224,57 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Центральна, 47-А
Всього: упаковка (1)
264,51 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Центральна, 52/2
Всього: упаковка (1)
262,60
Економія: -36,40 грн
226,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Центральна, 39-А
Всього: упаковка (1)
229,61
Економія: -5,04 грн
224,57 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Покров, вул. Торгова, 54/1-А
Всього: упаковка (2)
263,49 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Ніколенка, 11-А
Всього: упаковка (1)
264,08 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Коновалова Сержанта, 17-А
Всього: упаковка (1)
283,57 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Новомосковськ, пл. Соборна, 2-А
Всього: упаковка (1)
262,60
Економія: -36,40 грн
226,20 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 20
Всього: упаковка (1)
262,60
Економія: -36,40 грн
226,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 19-А
Всього: упаковка (1)
262,66
Економія: -38,09 грн
224,57 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 50
Всього: упаковка (1)
262,66
Економія: -38,09 грн
224,57 грн