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Анальгін для дітей супозиторії ректальні 0,1 г блістер, №10 - Запоріжжя (12731) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (1)
57,00
Економія: -10,00 грн
47,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Всього: упаковка (1)
54,72 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
Всього: упаковка (1)
57,72
Економія: -7,28 грн
50,44 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
52,88 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: упаковка (1), блістер (1)
49,19
Економія: -4,21 грн
44,98 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
Всього: упаковка (2)
49,55
Економія: -5,28 грн
44,27 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Вільнянськ, вул. Козацька, 2
Всього: упаковка (1)
41,55
Економія: -1,77 грн
39,78 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Дніпро, вул. Комбрига-Петрова, 6
Всього: упаковка (1)
47,71
Економія: -3,26 грн
44,45 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 188/1
Всього: супозиторії ректальні (5)
42,59
Економія: -2,41 грн
40,18 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 33
Всього: упаковка (1)
49,57
Економія: -5,67 грн
43,90 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
Всього: упаковка (1)
50,43
Економія: -5,45 грн
44,98 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1
Всього: упаковка (2)
48,81
Економія: -3,71 грн
45,10 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Дніпро, вул. Терещенківська, 22-А
Всього: упаковка (1)
52,70
Економія: -7,80 грн
44,90 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Дніпро, пров. Крушельницької, 6-Л
Всього: упаковка (1)
49,99 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Дніпро, шосе Донецьке, 121-М
Всього: упаковка (1)
52,68
Економія: -7,71 грн
44,97 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5-А
Всього: упаковка (1)
42,18
Економія: -3,20 грн
38,98 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Кривий Ріг, вул. Співдружності, 66-А
Всього: упаковка (1)
50,69
Економія: -5,72 грн
44,97 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 5-А
Всього: упаковка (1)
39,83
Економія: -1,22 грн
38,61 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Південний, 32
Всього: упаковка (1)
50,80
Економія: -5,99 грн
44,81 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кременчук, вул. Старшого Лейтенанта Кагала, 43
Всього: упаковка (1)
41,08
Економія: -1,30 грн
39,78 грн