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Анальгін для дітей супозиторії ректальні 0,1 г блістер, №10 - Одеса (12731) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 17 аптеках
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: упаковка (2)
52,50 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Всього: упаковка (2)
47,10 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Грецька, 45
Всього: упаковка (1)
44,30 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (2)
55,16 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 47
Всього: упаковка (2)
49,90
Економія: -9,02 грн
40,88 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Канатна, 78
Всього: упаковка (2)
50,80 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
52,90 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Космонавтів, 9
Всього: упаковка (1)
44,20 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Космонавтів, 38-А
Всього: упаковка (2)
42,06
Економія: -2,52 грн
39,54 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Всього: супозиторії ректальні (5)
55,29
Економія: -8,12 грн
47,17 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 52-А
Всього: упаковка (1)
60,33
Економія: -10,63 грн
49,70 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, просп. Добровольського, 98
Всього: упаковка (1)
55,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Сахарова Академіка, 24
Всього: упаковка (2)
51,65
Економія: -6,76 грн
44,89 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Палія Семена, 119
Всього: упаковка (1)
57,05
Економія: -9,92 грн
47,13 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Висоцького, 23
Всього: упаковка (1)
51,81
Економія: -4,66 грн
47,15 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 1
Всього: упаковка (2)
53,50 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 30
Всього: упаковка (1)
54,20 грн
В інших містах:
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Авангард, вул. Спрейса Василя, 3
Всього: супозиторії ректальні (5)
53,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Чорноморськ, просп. Миру, 37
Всього: упаковка (1)
53,68
Економія: -6,57 грн
47,11 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Овідіополь, вул. Вертелецького, 20-Б
Всього: блістер (1)
36,97 грн