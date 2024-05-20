Анальгін для дітей супозиторії ректальні 0,1 г блістер, №10 - Одеса (12731) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 17 аптеках
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Одеса, вул. Балківська, 30-Б
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Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
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Одеса, вул. Грецька, 45
Аптека 9-1-1
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Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
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Одеса, вул. Велика Арнаутська, 47
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Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 1
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Одеса, вул. Космонавтів, 9
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Одеса, вул. Космонавтів, 38-А
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Всього: супозиторії ректальні (5)
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Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
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Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 52-А
Аптека акс соціальна
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Одеса, просп. Добровольського, 98
Аптека низьких цін
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Одеса, вул. Сахарова Академіка, 24
Аптека копійка
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Одеса, вул. Палія Семена, 119
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
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Одеса, вул. Висоцького, 23
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (2)
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Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 1
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Всього: упаковка (1)
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Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 30
Аптека акс соціальна
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Всього: супозиторії ректальні (5)
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Авангард, вул. Спрейса Василя, 3
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
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Чорноморськ, просп. Миру, 37
Бажаємо здоров'я
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Всього: блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Овідіополь, вул. Вертелецького, 20-Б