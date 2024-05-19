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Анальгін для дітей супозиторії ректальні 0,1 г блістер, №10 - Львів (12731) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 18 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
77,31
Економія: -27,61 грн
49,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
Всього: упаковка (1)
49,76
Економія: -5,77 грн
43,99 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Всього: упаковка (2)
50,56
Економія: -8,51 грн
42,05 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Львів, вул. Любінська, 96
Всього: упаковка (2)
43,70 грн
Подорожник
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Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Перфецького, 1
Всього: упаковка (1)
59,00
Економія: -9,30 грн
49,70 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
Всього: упаковка (1)
50,59
Економія: -8,07 грн
42,52 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Львів, вул. Княгині Ольги, 69-А
Всього: упаковка (1)
49,78
Економія: -4,76 грн
45,02 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Львів, вул. Княгині Ольги, 71-Б
Всього: упаковка (1)
56,40
Економія: -6,70 грн
49,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Львів, вул. Наукова, 43-А
Всього: упаковка (1)
56,76
Економія: -7,56 грн
49,20 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Патона, 4/1
Всього: упаковка (1)
61,45 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Стрийська, 59
Всього: супозиторії ректальні (5)
30,20 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Львів, вул. Сихівська, 8
Всього: упаковка (1)
50,19
Економія: -2,85 грн
47,34 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Львів, просп. Червоної Калини, 64
Всього: упаковка (1), блістер (1)
47,33
Економія: -2,54 грн
44,79 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Львів, просп. Червоної Калини, 105
Всього: упаковка (4)
48,34
Економія: -3,55 грн
44,79 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 96-А
Всього: упаковка (1)
49,00 грн
Аптека 3і
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Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Городоцька, 212
Всього: упаковка (1)
56,40 грн
Сідус
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 273
Всього: упаковка (1)
57,90 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Антонича, 26
Всього: упаковка (1)
58,60 грн
В інших містах:
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:30
Сокільники, вул. Лесі Українки, 21
Всього: упаковка (1)
39,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Сокільники, вул. Сковороди Григорія, 58
Всього: упаковка (1)
74,50
Економія: -24,80 грн
49,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Червоноград, вул. Бандери Степана, 2
Всього: упаковка (1)
43,36 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 6
Всього: упаковка (2)
42,47 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
Всього: упаковка (1)
50,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 30
Всього: упаковка (2)
43,41
Економія: -4,43 грн
38,98 грн