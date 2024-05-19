Анальгін для дітей супозиторії ректальні 0,1 г блістер, №10 - Львів (12731) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 18 аптеках
Подорожник
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Львів, пл. Міцкевича, 6/7
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Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
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Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
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Львів, вул. Любінська, 96
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Перфецького, 1
Аптека копійка
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Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
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Львів, вул. Княгині Ольги, 69-А
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 42 хв
Львів, вул. Княгині Ольги, 71-Б
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
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Львів, вул. Наукова, 43-А
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Патона, 4/1
D.s.
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Всього: супозиторії ректальні (5)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Стрийська, 59
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 42 хв
Львів, вул. Сихівська, 8
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1), блістер (1)
Відчинено Зачиняється за 42 хв
Львів, просп. Червоної Калини, 64
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється за 42 хв
Львів, просп. Червоної Калини, 105
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 96-А
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Городоцька, 212
Сідус
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 273
В інших містах:
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Антонича, 26
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:30
Сокільники, вул. Лесі Українки, 21
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Сокільники, вул. Сковороди Григорія, 58
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 42 хв
Червоноград, вул. Бандери Степана, 2
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 42 хв
Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 6
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 42 хв
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 42 хв
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 30