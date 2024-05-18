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Анальгін для дітей супозиторії ректальні 0,1 г блістер, №10 - Харків (12731) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 18 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (3)
52,16 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пров. Мовчанівський, 12
Всього: упаковка (1)
55,26 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
44,20 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
43,55 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
30,70
Економія: -1,41 грн
29,29 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (2)
52,43 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Всього: упаковка (1)
59,00
Економія: -9,30 грн
49,70 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (1)
53,75
Економія: -8,89 грн
44,86 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (1)
50,07
Економія: -5,23 грн
44,84 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
53,86 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 64
Всього: упаковка (2)
46,16 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Всього: упаковка (2)
52,33 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11/2
Всього: упаковка (1)
46,34 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Байрона, 134/3
Всього: упаковка (1)
52,50 грн
Аптека ваш консультант
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Ювілейний, 57/106
Всього: упаковка (3)
51,65 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Ювілейний, 74
Всього: упаковка (1)
40,50
Економія: -1,69 грн
38,81 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Бекетова, 21
Всього: упаковка (1)
56,11 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Грицевця Сергія, 33-А
Всього: упаковка (3)
55,01
Економія: -7,87 грн
47,14 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чугуїв, вул. Музейна, 9
Всього: упаковка (1)
49,77
Економія: -4,93 грн
44,84 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Засумська, 1
Всього: упаковка (2)
54,84 грн