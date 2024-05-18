Анальгін для дітей супозиторії ректальні 0,1 г блістер, №10 - Харків (12731) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 18 аптеках
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
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Харків, пров. Мовчанівський, 12
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Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека низькі ціни №1
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Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
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Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
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Харків, просп. Науки, 9
Подорожник
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Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
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Харків, вул. Космічна, 23
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Харків, просп. Науки, 23
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
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Харків, просп. Науки, 64
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11/2
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Байрона, 134/3
Аптека ваш консультант
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Ювілейний, 57/106
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Ювілейний, 74
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Бекетова, 21
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Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (3)
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Харків, вул. Грицевця Сергія, 33-А
Аптека низьких цін
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Чугуїв, вул. Музейна, 9
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Засумська, 1