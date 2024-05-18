Анальгін для дітей супозиторії ректальні 0,1 г блістер, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (12731) Лікарський препарат - ціни
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Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1
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Дніпро, вул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
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Дніпро, шосе Донецьке, 121-М
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Всього: упаковка (1)
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Дніпро, вул. Терещенківська, 22-А
Нє болєй
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Комбрига-Петрова, 6
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Дніпро, пров. Крушельницької, 6-Л
Нє болєй
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Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5-А
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Вільнянськ, вул. Козацька, 2
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Запоріжжя, просп. Металургів, 14
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Всього: упаковка (1), блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
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Всього: упаковка (1)
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Запоріжжя, вул. Українська, 57
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 33
Нє болєй
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Всього: супозиторії ректальні (5)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 188/1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Співдружності, 66-А
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 5-А
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Старшого Лейтенанта Кагала, 43
Аптека низьких цін
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Всього: супозиторії ректальні (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Небесної Сотні, 22/13