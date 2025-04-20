Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Запоріжжя
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 51
3.9 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Запоріжжя, вул. Базарна, 28
4.8 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Деповська, 126
4.8 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 16-А
8.2 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Конституції, 17-Г
78.7 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 7
94.1 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
131.9 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
288,64
Економія при броні: -20,14 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
133.9 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
136.1 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Близнюки, вул. Свободи, 10
151.2 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Героїв-Чорнобильців, 1
197.5 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Європейська, 21
198.1 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
227.2 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
227.4 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Велика Багачка, вул. Каштанова, 15/4
240.0 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Котельва, вул. Полтавський Шлях, 211
247.8 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
249.6 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
250.1 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
251.8 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Лубни, просп. Володимирський, 36-Б
288.1 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс