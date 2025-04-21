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Іпатон
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Іпатон
®
(Ipaton)
Вінниця
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Тищика, 25
136.3 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
366,40
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 38
152.1 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
397,66
грн
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Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Капітанівка, вул. Соборна, 6
181.2 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
300,60
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бориспільська, 26-Ж
205.2 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
361,10
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Хмельницького Богдана, 11
212.5 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
292,54
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 7
212.5 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
390,62
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Лучаківського, 14
215.2 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
302,29
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
215.6 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
343,88
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернівці, просп. Незалежності, 113
216.3 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
296,40
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, бульв. Незалежності, 7
217.6 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
393,74
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Соборна, 192-Д
222.7 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
345,70
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
252.0 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
396,70
грн
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Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Черкаси, вул. Смілянська, 40
259.5 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
392,26
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 6
277.8 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
362,08
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Івано-Франківськ, вул. Коновальця, 128
278.0 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
335,80
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
278.1 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
366,40
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
280.5 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
342,94
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Соборності, 11-В
280.6 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
344,60
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Волі, 5/1
281.9 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
349,20
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
287.3 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
366,40
грн
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