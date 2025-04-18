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Іпатон
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Іпатон
®
(Ipaton)
Одеса
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
129.5 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
342,94
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
153.5 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
396,70
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ізмаїл, просп. Незалежності, 72-П
190.7 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
282,85
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
254.0 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
345,48
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
254.3 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
384,30
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Тищика, 25
255.3 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
343,78
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
255.5 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
169,16
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
257.1 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
332,72
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
261.0 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
288,64
Економія при броні:
-20,14 грн
268,50
грн
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Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Черкаси, вул. Смілянська, 40
344.1 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
392,26
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 16-А
369.3 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
166,12
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 51
370.1 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
332,15
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Базарна, 28
370.8 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
343,27
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Деповська, 126
371.4 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
301,02
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Конституції, 17-Г
372.0 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
296,90
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 7
374.4 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
306,30
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 38
392.3 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
397,66
грн
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D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Чернівці, просп. Незалежності, 113
408.8 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
296,40
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Лубни, просп. Володимирський, 99/8
428.1 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
281,85
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Лубни, просп. Володимирський, 36-Б
428.3 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
397,68
грн
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