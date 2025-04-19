Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Львів
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Любінська, 96
3.4 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
В містах поряд
Подорожник
Винники, вул. Винна Гора, 5
8.9 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
279,76
Економія при броні: -11,26 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 6
113.4 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
113.8 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 27 хв
Івано-Франківськ, вул. Коновальця, 128
115.0 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Лучаківського, 14
115.6 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Хмельницького Богдана, 11
118.1 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 7
118.2 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Волі, 5/1
137.3 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Соборності, 11-В
140.5 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Соборна, 192-Д
180.6 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ужгород, вул. Минайська, 18-Г
185.8 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 27 хв
Чернівці, просп. Незалежності, 113
223.9 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 38
226.9 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Капітанівка, вул. Соборна, 6
445.0 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Тищика, 25
465.0 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
468.0 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бориспільська, 26-Ж
479.5 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, бульв. Незалежності, 7
488.3 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
497.9 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс