Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Кривий Ріг
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
3.6 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
288,64
Економія при броні: -20,14 грн
В містах поряд
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
106.6 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
106.6 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Конституції, 17-Г
114.2 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 7
116.8 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 51
133.9 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Запоріжжя, вул. Базарна, 28
134.9 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 16-А
135.0 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Деповська, 126
135.5 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
157.9 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
165.2 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Черкаси, вул. Смілянська, 40
196.1 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Героїв-Чорнобильців, 1
204.6 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Європейська, 21
205.5 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Велика Багачка, вул. Каштанова, 15/4
210.9 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Лубни, просп. Володимирський, 36-Б
236.3 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Лубни, просп. Володимирський, 99/8
236.8 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Тищика, 25
252.7 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс