Харків (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
6.0 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Котельва, вул. Полтавський Шлях, 211
107.3 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Близнюки, вул. Свободи, 10
128.3 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Європейська, 21
129.7 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Героїв-Чорнобильців, 1
130.5 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Засумська, 1
145.0 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Велика Багачка, вул. Каштанова, 15/4
182.1 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 7
196.8 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Конституції, 17-Г
203.8 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Лубни, просп. Володимирський, 36-Б
232.1 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Лубни, просп. Володимирський, 99/8
233.3 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 51
254.1 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Деповська, 126
254.1 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Запоріжжя, вул. Базарна, 28
254.5 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 16-А
257.9 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Черкаси, вул. Смілянська, 40
307.0 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
308.6 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
288,64
Економія при броні: -20,14 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
312.7 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс