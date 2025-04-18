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Іпатон® (Ipaton)

Іпатон® (Ipaton)

Харків (адресу не вказано)
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Доступно в 3 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
394,76 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
394,76 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
6.0 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
385,32 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Котельва, вул. Полтавський Шлях, 211
107.3 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
167,89 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Близнюки, вул. Свободи, 10
128.3 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
368,26 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Європейська, 21
129.7 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
325,31 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Героїв-Чорнобильців, 1
130.5 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
326,92 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Засумська, 1
145.0 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
390,36 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Велика Багачка, вул. Каштанова, 15/4
182.1 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
374,20 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 7
196.8 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
319,60 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Конституції, 17-Г
203.8 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
309,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Лубни, просп. Володимирський, 36-Б
232.1 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
397,68 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Лубни, просп. Володимирський, 99/8
233.3 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
281,85 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 51
254.1 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
332,15 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Деповська, 126
254.1 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
301,02 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Запоріжжя, вул. Базарна, 28
254.5 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
343,27 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 16-А
257.9 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
166,12 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Черкаси, вул. Смілянська, 40
307.0 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
392,26 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
308.6 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
288,64
Економія при броні: -20,14 грн
268,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
312.7 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
332,72 грн
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