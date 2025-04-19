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Іпатон
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Іпатон
®
(Ipaton)
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Конституції, 17-Г
21.7 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
309,80
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 7
32.6 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
319,60
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 51
73.4 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
332,15
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Деповська, 126
74.2 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
301,02
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Запоріжжя, вул. Базарна, 28
74.3 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
343,27
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 16-А
77.6 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
166,12
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Близнюки, вул. Свободи, 10
124.7 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
368,26
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Героїв-Чорнобильців, 1
128.1 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
326,92
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Європейська, 21
128.6 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
325,31
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
129.3 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
288,64
Економія при броні:
-20,14 грн
268,50
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
132.9 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
332,72
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
134.7 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
169,16
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Велика Багачка, вул. Каштанова, 15/4
173.0 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
374,20
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Котельва, вул. Полтавський Шлях, 211
178.8 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
167,89
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
193.3 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
394,76
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
194.2 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
385,32
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
195.2 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
394,76
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
198.7 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
384,30
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
198.9 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
345,48
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Лубни, просп. Володимирський, 36-Б
224.0 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
397,68
грн
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