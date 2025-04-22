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Іпатон
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Іпатон
®
(Ipaton)
Чернігів
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, бульв. Незалежності, 7
114.6 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
393,74
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бориспільська, 26-Ж
126.5 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
361,10
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
129.7 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
343,88
грн
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Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Капітанівка, вул. Соборна, 6
140.1 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
300,60
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Лубни, просп. Володимирський, 99/8
202.8 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
281,85
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Лубни, просп. Володимирський, 36-Б
203.8 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
366,40
грн
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Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Черкаси, вул. Смілянська, 40
235.2 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
392,26
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Суми, вул. Засумська, 1
252.8 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
390,36
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Велика Багачка, вул. Каштанова, 15/4
255.8 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
374,20
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Котельва, вул. Полтавський Шлях, 211
290.7 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
167,89
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Європейська, 21
313.4 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
325,31
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Героїв-Чорнобильців, 1
313.5 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
326,92
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Тищика, 25
313.9 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
366,40
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
339.5 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
384,30
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
339.6 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
366,40
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Соборна, 192-Д
365.9 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
345,70
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
385.1 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
394,76
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
386.2 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
394,76
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
392.8 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
385,32
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 7
398.2 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
306,30
грн
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