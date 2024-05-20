Атерокард таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 мг блістер, №10 - Запоріжжя (82375) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 11 аптеках
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 71
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 96
Аптека бам
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 4
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
Аптека шар@
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 19
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Ювілейний / Героїв 93-й Бригади, 24/1
В інших містах:
Аптека бам
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 30
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомиколаївка, вул. Українська, 33
Аптека24
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 34-Б
Аптека шар@
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Семафорна, 28
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 68-Б
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Першотравенськ, вул. Стуса Василя, 13
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 40-Д
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н 4-й Зарічний, 20-Д