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Атерокард таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 мг блістер, №10 - Запоріжжя (82375) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
21,57
Економія: -1,73 грн
19,84 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1)
21,93
Економія: -2,09 грн
19,84 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
20,88
Економія: -2,17 грн
18,71 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
Всього: упаковка (2)
20,17
Економія: -0,87 грн
19,30 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 71
Всього: упаковка (1)
18,67
Економія: -0,79 грн
17,88 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 96
Всього: упаковка (1)
20,36
Економія: -0,76 грн
19,60 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 4
Всього: упаковка (1)
18,27 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
Всього: упаковка (1)
20,89
Економія: -2,08 грн
18,81 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 19
Всього: упаковка (5)
19,39
Економія: -1,04 грн
18,35 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Ювілейний / Героїв 93-й Бригади, 24/1
Всього: упаковка (1)
22,32
Економія: -2,48 грн
19,84 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 30
Всього: упаковка (1)
19,40
Економія: -1,13 грн
18,27 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомиколаївка, вул. Українська, 33
Всього: упаковка (1)
18,23
Економія: -1,01 грн
17,22 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (3)
18,20 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
Всього: упаковка (1)
20,49
Економія: -1,19 грн
19,30 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 34-Б
Всього: упаковка (1)
22,10
Економія: -2,41 грн
19,69 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Семафорна, 28
Всього: упаковка (3)
21,07
Економія: -0,77 грн
20,30 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 68-Б
Всього: упаковка (1)
19,63
Економія: -0,88 грн
18,75 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Першотравенськ, вул. Стуса Василя, 13
Всього: упаковка (1)
20,10
Економія: -2,50 грн
17,60 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 40-Д
Всього: упаковка (3)
21,67
Економія: -1,97 грн
19,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н 4-й Зарічний, 20-Д
Всього: упаковка (1)
19,06
Економія: -1,18 грн
17,88 грн