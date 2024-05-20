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Атерокард таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 мг блістер, №10 - Одеса (82375) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 33
Всього: упаковка (1)
18,20 грн
В інших містах:
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Шабо, вул. Центральна, 65-А
Всього: упаковка (1)
18,20 грн
Фармакопійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Старова Архітектора, 6-Д
Всього: упаковка (5)
21,62
Економія: -1,24 грн
20,38 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Подільськ, вул. Толстого Льва, 1-Б
Всього: упаковка (1)
19,37
Економія: -1,46 грн
17,91 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Балта, вул. Любомирська, 177
Всього: упаковка (1)
19,64
Економія: -2,54 грн
17,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 21-В
Всього: упаковка (1)
18,58
Економія: -1,38 грн
17,20 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 11/31
Всього: упаковка (3)
20,71
Економія: -2,85 грн
17,86 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Френчка Віктора, 31-А
Всього: упаковка (1)
22,22
Економія: -4,10 грн
18,12 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
Всього: упаковка (2)
19,61
Економія: -0,91 грн
18,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 10
Всього: упаковка (1)
21,80
Економія: -0,89 грн
20,91 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
Всього: упаковка (1)
21,75
Економія: -1,84 грн
19,91 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Лісового, 11
Всього: упаковка (3)
16,24 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, м-н Сонячний, 7
Всього: упаковка (2)
18,47
Економія: -0,59 грн
17,88 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, м-н Сонячний, 60/1
Всього: упаковка (2)
19,80
Економія: -1,30 грн
18,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тальне, вул. Соборна, 24
Всього: упаковка (1)
20,63
Економія: -2,93 грн
17,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, м-н 4-й Зарічний, 20-Д
Всього: упаковка (1)
19,03
Економія: -1,15 грн
17,88 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 40-Д
Всього: упаковка (3)
21,08
Економія: -1,38 грн
19,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 20-В
Всього: упаковка (8)
19,51
Економія: -0,75 грн
18,76 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Жовті Води, вул. Козацької Слави, 10/76
Всього: упаковка (1)
18,73
Економія: -2,33 грн
16,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Олександрія, просп. Соборний, 96
Всього: упаковка (1)
21,76
Економія: -2,66 грн
19,10 грн