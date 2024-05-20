Атерокард таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 мг блістер, №10 - Одеса (82375) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 1 аптеці
В інших містах:
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 33
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Шабо, вул. Центральна, 65-А
Фармакопійка
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Старова Архітектора, 6-Д
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Подільськ, вул. Толстого Льва, 1-Б
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Балта, вул. Любомирська, 177
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 21-В
Аптека копійка
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 11/31
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Френчка Віктора, 31-А
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 10
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Лісового, 11
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, м-н Сонячний, 7
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, м-н Сонячний, 60/1
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Тальне, вул. Соборна, 24
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, м-н 4-й Зарічний, 20-Д
Аптека копійка
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 40-Д
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (8)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 20-В
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Жовті Води, вул. Козацької Слави, 10/76
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Олександрія, просп. Соборний, 96