Атерокард таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 мг блістер, №10 - Львів (82375) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найденоВ інших містах:
Пульс
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Всього: упаковка (1)
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Самбір, вул. Перемишльська, 3
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Броди, вул. Золота, 1
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нововолинськ, м-н 15-й, 19
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вовчинець, вул. Європейська, 1
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 53/21
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 53
Аптека бам
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 140
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 33
Мiська сiмейна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 89
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 35
Аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Чорновола В'ячеслава, 14
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Київська, 18
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тлумач, вул. Макуха, 7-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Свалява, вул. Духновича, 1
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Коломия, вул. Січових Стрільців, 70
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Коломия, перех. Шевченка / Лермонтова, 26/1
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, просп. Князя Романа, 1
Здорова родина
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:30
Банилів, вул. Гостинець, 102
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Маневичі, вул. 100-річчя Маневичів, 14