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Атерокард таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 мг блістер, №10 - Львів (82375) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Самбір, вул. Перемишльська, 3
Всього: упаковка (1)
17,60 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Броди, вул. Золота, 1
Всього: упаковка (1)
19,64
Економія: -1,37 грн
18,27 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нововолинськ, м-н 15-й, 19
Всього: упаковка (1)
19,02
Економія: -0,75 грн
18,27 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вовчинець, вул. Європейська, 1
Всього: упаковка (1)
19,64
Економія: -1,37 грн
18,27 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 53/21
Всього: упаковка (1)
19,12
Економія: -0,82 грн
18,30 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 53
Всього: упаковка (1)
19,94
Економія: -1,67 грн
18,27 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 140
Всього: упаковка (3)
19,25
Економія: -0,98 грн
18,27 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 33
Всього: упаковка (1)
19,34
Економія: -0,74 грн
18,60 грн
Мiська сiмейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
Всього: упаковка (1)
18,01 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 89
Всього: упаковка (1)
19,72
Економія: -1,45 грн
18,27 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 35
Всього: упаковка (1)
20,00
Економія: -1,73 грн
18,27 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Чорновола В'ячеслава, 14
Всього: упаковка (2)
20,60
Економія: -2,33 грн
18,27 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Київська, 18
Всього: упаковка (1)
19,51
Економія: -1,24 грн
18,27 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тлумач, вул. Макуха, 7-А
Всього: упаковка (3)
18,02
Економія: -1,02 грн
17,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Свалява, вул. Духновича, 1
Всього: упаковка (1)
20,07
Економія: -1,57 грн
18,50 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коломия, вул. Січових Стрільців, 70
Всього: упаковка (1)
19,11
Економія: -0,12 грн
18,99 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коломия, перех. Шевченка / Лермонтова, 26/1
Всього: упаковка (1)
20,49
Економія: -2,39 грн
18,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, просп. Князя Романа, 1
Всього: упаковка (1)
19,48
Економія: -1,26 грн
18,22 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Банилів, вул. Гостинець, 102
Всього: упаковка (5)
19,02
Економія: -0,29 грн
18,73 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Маневичі, вул. 100-річчя Маневичів, 14
Всього: упаковка (1)
19,64
Економія: -1,37 грн
18,27 грн