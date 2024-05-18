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Атерокард таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 мг блістер, №10 - Харків (82375) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Слави, 1
Всього: упаковка (1)
19,39
Економія: -2,22 грн
17,17 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Велика Панасівська, 115
Всього: упаковка (1)
19,50 грн
Класна аптека
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Відчинено Цілодобово
Харків, просп. Байрона, 136/8
Всього: упаковка (1)
21,50 грн
Класна аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Харків, вул. Грицевця Сергія, 29
Всього: упаковка (1)
21,50 грн
В інших містах:
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Охтирка, вул. Перемоги, 11
Всього: упаковка (3)
20,23
Економія: -1,96 грн
18,27 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Тростянець, вул. Благовіщенська, 8
Всього: упаковка (2)
20,63
Економія: -2,23 грн
18,40 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
Всього: упаковка (3)
21,57
Економія: -1,76 грн
19,81 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Харківська, 100
Всього: упаковка (2)
21,17
Економія: -1,66 грн
19,51 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Першотравенськ, вул. Стуса Василя, 13
Всього: упаковка (1)
19,88
Економія: -2,28 грн
17,60 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 68-Б
Всього: упаковка (1)
19,89
Економія: -1,14 грн
18,75 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Семафорна, 28
Всього: упаковка (3)
21,25
Економія: -0,95 грн
20,30 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 34-Б
Всього: упаковка (1)
21,70
Економія: -2,01 грн
19,69 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
Всього: упаковка (1)
20,22
Економія: -0,92 грн
19,30 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (3)
18,20 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, просп. Лесі Українки, 57
Всього: упаковка (7)
20,72
Економія: -2,06 грн
18,66 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомиколаївка, вул. Українська, 33
Всього: упаковка (1)
18,42
Економія: -1,20 грн
17,22 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кременчук, вул. Лікаря Бончука, 1
Всього: упаковка (3)
19,61
Економія: -0,85 грн
18,76 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Небесної Сотні, 11
Всього: упаковка (1)
20,66
Економія: -2,49 грн
18,17 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
Всього: упаковка (2)
19,96
Економія: -1,01 грн
18,95 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 5
Всього: упаковка (1)
17,39
Економія: -0,76 грн
16,63 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 19
Всього: упаковка (5)
19,89
Економія: -1,54 грн
18,35 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 4
Всього: упаковка (1)
18,27 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
22,37
Економія: -3,01 грн
19,36 грн