Атерокард таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 мг блістер, №10 - Харків (82375) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 4 аптеках
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Слави, 1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Велика Панасівська, 115
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Харків, просп. Байрона, 136/8
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Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Харків, вул. Грицевця Сергія, 29
Аптека бам
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Охтирка, вул. Перемоги, 11
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 49 хв
Тростянець, вул. Благовіщенська, 8
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Харківська, 100
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Першотравенськ, вул. Стуса Василя, 13
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 68-Б
Аптека шар@
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Семафорна, 28
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 34-Б
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
Аптека24
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Аптека копійка
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Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, просп. Лесі Українки, 57
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомиколаївка, вул. Українська, 33
Аптека копійка
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Кременчук, вул. Лікаря Бончука, 1
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Небесної Сотні, 11
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 19 хв
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 5
Аптека шар@
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 19
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 4
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б