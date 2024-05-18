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Атерокард таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 мг блістер, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (82375) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (3)
18,20 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
Всього: упаковка (1)
20,22
Економія: -0,92 грн
19,30 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 34-Б
Всього: упаковка (1)
21,70
Економія: -2,01 грн
19,69 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 68-Б
Всього: упаковка (1)
19,65
Економія: -0,90 грн
18,75 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Семафорна, 28
Всього: упаковка (3)
20,98
Економія: -0,68 грн
20,30 грн
В інших містах:
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 19
Всього: упаковка (5)
19,89
Економія: -1,54 грн
18,35 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 4
Всього: упаковка (1)
18,27 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
Всього: упаковка (2)
19,96
Економія: -0,66 грн
19,30 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 71
Всього: упаковка (1)
18,93
Економія: -1,05 грн
17,88 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
20,57
Економія: -1,86 грн
18,71 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 5
Всього: упаковка (1)
17,39
Економія: -0,76 грн
16,63 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 30
Всього: упаковка (1)
19,40
Економія: -1,13 грн
18,27 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1)
21,61
Економія: -1,77 грн
19,84 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Ювілейний / Героїв 93-й Бригади, 24/1
Всього: упаковка (1)
21,92
Економія: -2,08 грн
19,84 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
22,37
Економія: -2,53 грн
19,84 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Космічна, 96
Всього: упаковка (1)
20,79
Економія: -1,19 грн
19,60 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
Всього: упаковка (1)
21,03
Економія: -2,22 грн
18,81 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 34
Всього: упаковка (1)
22,03
Економія: -1,30 грн
20,73 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Новомиколаївка, вул. Українська, 33
Всього: упаковка (1)
18,42
Економія: -1,20 грн
17,22 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Першотравенськ, вул. Стуса Василя, 13
Всього: упаковка (1)
20,55
Економія: -2,95 грн
17,60 грн