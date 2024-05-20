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Ампісульбін® порошок для розчину для ін'єкцій 1,5 г флакон, №1 - Запоріжжя (33029) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 18 аптеках
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
93,92 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (6)
108,50
Економія: -18,21 грн
90,29 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (9)
102,94
Економія: -3,04 грн
99,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1)
110,98
Економія: -15,37 грн
95,61 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 7
Всього: упаковка (1)
98,97 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Бочарова, 1
Всього: упаковка (1)
93,92 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (3)
93,92 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 87
Всього: упаковка (1)
109,74
Економія: -9,11 грн
100,63 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
116,00
Економія: -30,00 грн
86,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
Всього: упаковка (1)
101,03
Економія: -5,39 грн
95,64 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (2)
105,00
Економія: -19,00 грн
86,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 5
Всього: упаковка (5)
88,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Запоріжжя, вул. Сергієнка Василя, 33-А
Всього: упаковка (1)
109,50
Економія: -19,21 грн
90,29 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорозького козацтва, 27
Всього: упаковка (2)
102,51
Економія: -6,94 грн
95,57 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 2
Всього: упаковка (1)
98,89
Економія: -3,99 грн
94,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
Всього: упаковка (4)
99,62
Економія: -4,72 грн
94,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 7
Всього: упаковка (3)
88,60 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 11
Всього: упаковка (1)
105,00
Економія: -19,00 грн
86,00 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Синельникове, вул. Миру, 52
Всього: упаковка (1)
108,01 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, ж/м Тополь-2, 28
Всього: упаковка (1)
109,67
Економія: -9,52 грн
100,15 грн