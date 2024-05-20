Ампісульбін® порошок для розчину для ін'єкцій 1,5 г флакон, №1 - Запоріжжя (33029) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 18 аптеках
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Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
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Запоріжжя, просп. Соборний, 109
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Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
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Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
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Запоріжжя, вул. Сталеварів, 7
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Запоріжжя, просп. Металургів, 14
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Запоріжжя, вул. Космічна, 87
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Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
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Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
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Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
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Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 5
Подорожник
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Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 2
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Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 7
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Народна аптека
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Запоріжжя, вул. Сорочинська, 11
Мед-сервіс
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Синельникове, вул. Миру, 52
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, ж/м Тополь-2, 28