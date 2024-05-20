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Азомекс таблетки 5 мг блістер, №30 - Запоріжжя (84193) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 73 аптеках
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (3)
238,95
Економія: -29,25 грн
209,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (5)
232,34
Економія: -36,18 грн
196,16 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
238,96
Економія: -27,76 грн
211,20 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (2)
238,95
Економія: -29,25 грн
209,70 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (4)
238,96
Економія: -27,76 грн
211,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (14)
251,61
Економія: -18,00 грн
233,61 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (5), блістер (1)
243,32
Економія: -17,96 грн
225,36 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (1)
248,03
Економія: -32,97 грн
215,06 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 12-В
Всього: упаковка (1)
229,05 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
Всього: упаковка (1)
244,10
Економія: -28,16 грн
215,94 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: таблетки (10)
240,32
Економія: -23,93 грн
216,39 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: упаковка (2), блістер (2)
240,68
Економія: -23,45 грн
217,23 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 5
Всього: упаковка (1)
235,35
Економія: -15,99 грн
219,36 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 88
Всього: таблетки (20)
238,95
Економія: -29,25 грн
209,70 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Фортечна, 42/10
Всього: упаковка (2)
222,42 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
Всього: упаковка (1)
235,99
Економія: -24,79 грн
211,20 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 32
Всього: упаковка (3)
255,68
Економія: -26,77 грн
228,91 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 131
Всього: упаковка (1)
220,26 грн
Елітфарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (2)
238,95
Економія: -29,25 грн
209,70 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 171-А
Всього: упаковка (1)
238,95
Економія: -29,25 грн
209,70 грн