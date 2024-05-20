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Азомекс таблетки 5 мг блістер, №30 - Одеса (84193) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 18 аптеках
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 129
Всього: таблетки (10)
228,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (1)
236,50
Економія: -14,95 грн
221,55 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Одеса, вул. Преображенська, 83
Всього: упаковка (1)
250,28
Економія: -35,22 грн
215,06 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Канатна, 72
Всього: упаковка (3)
241,28
Економія: -23,19 грн
218,09 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Армійська, 9
Всього: упаковка (1)
240,23
Економія: -19,80 грн
220,43 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Армійська, 4
Всього: упаковка (1)
233,60
Економія: -14,90 грн
218,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 33
Всього: таблетки (10)
248,36
Економія: -30,61 грн
217,75 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: упаковка (1)
242,29 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Космонавтів, 28/1
Всього: упаковка (1)
252,64
Економія: -33,76 грн
218,88 грн
Віола
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Відчинено Цілодобово
Одеса, дорога Фонтанська, 59
Всього: упаковка (2)
228,00 грн
Тетяна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Левітана, 119
Всього: таблетки (20)
225,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 65
Всього: таблетки (20)
228,60 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 109/1
Всього: упаковка (1)
251,49
Економія: -34,52 грн
216,97 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 98
Всього: упаковка (1)
226,30 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 54/1
Всього: упаковка (1)
238,27
Економія: -18,08 грн
220,19 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Висоцького, 23
Всього: упаковка (1)
239,36
Економія: -19,91 грн
219,45 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 118
Всього: упаковка (1)
228,60 грн
Будемо здорові разом
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Канатна, 16
Всього: упаковка (1)
250,60 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Лиманка, вул. Будівельна, 48-Г
Всього: упаковка (2)
233,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Великодолинське, вул. Чорноморська, 2
Всього: упаковка (1)
199,42 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, вул. Данченка, 2/53-Н
Всього: блістер (2)
220,30 грн