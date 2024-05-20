Азомекс таблетки 5 мг блістер, №30 - Одеса (84193) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 18 аптеках
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Всього: таблетки (10)
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Одеса, вул. Петрова Генерала, 33
Мед-сервіс
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Одеса, вул. Космонавтів, 28/1
Віола
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Цілодобово
Одеса, дорога Фонтанська, 59
Тетяна
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Всього: таблетки (20)
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Одеса, вул. Левітана, 119
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Всього: таблетки (20)
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Одеса, вул. Корольова Академіка, 65
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
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Одеса, просп. Добровольського, 109/1
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Одеса, вул. Палія Семена, 98
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
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Одеса, вул. Заболотного Академіка, 54/1
Аптека низьких цін
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Одеса, вул. Висоцького, 23
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 118
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Будемо здорові разом
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Канатна, 16
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Лиманка, вул. Будівельна, 48-Г
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Великодолинське, вул. Чорноморська, 2
Бажаємо здоров'я
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Всього: блістер (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, вул. Данченка, 2/53-Н