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Азомекс таблетки 5 мг блістер, №30 - Львів (84193) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (2)
240,82
Економія: -25,64 грн
215,18 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Львів, пл. Липнева, 10
Всього: упаковка (1)
223,99
Економія: -12,79 грн
211,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (4), блістер (1)
247,87
Економія: -22,71 грн
225,16 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Львів, вул. Франка Івана, 84
Всього: упаковка (7), блістер (2)
234,95
Економія: -16,25 грн
218,70 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 223
Всього: упаковка (1)
233,36
Економія: -0,07 грн
233,29 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Личаківська, 187
Всього: таблетки (20)
238,96
Економія: -27,76 грн
211,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Вашингтона, 7-А
Всього: упаковка (2)
238,96
Економія: -27,76 грн
211,20 грн
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Солонка, вул. Стрийська, 1-К
Всього: упаковка (1)
238,94
Економія: -27,74 грн
211,20 грн
Ощад аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Пустомити, вул. Шевченка Тараса, 6-А
Всього: упаковка (1)
238,96
Економія: -27,76 грн
211,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Жовква, вул. Львівська, 28
Всього: упаковка (1)
207,79 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новояворівськ, вул. Бандери Степана, 18
Всього: упаковка (1)
238,96
Економія: -27,76 грн
211,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Миколаїв, вул. Листопадового Чина, 17
Всього: таблетки (20)
238,95
Економія: -27,75 грн
211,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Рава-Руська, вул. Грушевського Михайла, 2
Всього: таблетки (20)
238,96
Економія: -27,76 грн
211,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Рава-Руська, вул. 1-го Листопада, 1
Всього: упаковка (1), блістер (1)
223,47 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Мостиська, пл. Ринок, 7
Всього: упаковка (1)
249,30
Економія: -36,90 грн
212,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Золочів, вул. Коновальця Євгена, 48
Всього: упаковка (1)
238,96
Економія: -27,76 грн
211,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Червоноград, вул. Івасюка Володимира, 2-В
Всього: упаковка (1)
229,93
Економія: -18,16 грн
211,77 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Золочів, вул. Шашкевича, 8
Всього: упаковка (1)
232,39
Економія: -15,72 грн
216,67 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Пушкіна, 1
Всього: упаковка (1)
238,95
Економія: -27,75 грн
211,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Золочів, вул. Мазепи, 2
Всього: блістер (2)
179,48 грн