Азомекс таблетки 5 мг блістер, №30 - Львів (84193) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 7 аптеках
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Всього: упаковка (2)
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Львів, вул. Городоцька, 102
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
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Львів, пл. Липнева, 10
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (4), блістер (1)
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Львів, вул. Зелена, 1
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (7), блістер (2)
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Львів, вул. Франка Івана, 84
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 223
Подорожник
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Всього: таблетки (20)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Личаківська, 187
В інших містах:
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Вашингтона, 7-А
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Солонка, вул. Стрийська, 1-К
Ощад аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Пустомити, вул. Шевченка Тараса, 6-А
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 43 хв
Жовква, вул. Львівська, 28
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новояворівськ, вул. Бандери Степана, 18
Подорожник
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Всього: таблетки (20)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Миколаїв, вул. Листопадового Чина, 17
Подорожник
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Всього: таблетки (20)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Рава-Руська, вул. Грушевського Михайла, 2
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1), блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Рава-Руська, вул. 1-го Листопада, 1
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 43 хв
Мостиська, пл. Ринок, 7
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Золочів, вул. Коновальця Євгена, 48
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 43 хв
Червоноград, вул. Івасюка Володимира, 2-В
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
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Золочів, вул. Шашкевича, 8
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Пушкіна, 1
Бажаємо здоров'я
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Всього: блістер (2)
Відчинено Зачиняється за 43 хв
Золочів, вул. Мазепи, 2